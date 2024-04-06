Burnumuza pis kokular geliyor! Ali Koç Fenerbahçe'yi neye hazırlıyor?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Suudi Arabistan’da Süper Kupa maçı yapılacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Atatürk yok ise, biz de yokuz” deyip, Riyad’a kadar götürdüğü takımı, maç yapmadan geri getiriyor..

Peşin aldığı milyon avro mu?

Henüz iade edildi mi, edilmedi mi, açıklanmadı..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suud’a karşı, Türkiye’yi rezil ediyorlar..

Olayın üzerinden 3 ay geçti..

Fenerbahçe hangi maçına Atatürk silüeti ile çıktı.

Hangi maçın hazırlığına “Atatürksüz çıkmam” dedi?

Gerek yurtiçi maçları, gerekse uluslararası futbol turnuvalarında, ikinci bir “Atatürk yok ise biz de yokuz” sözü duymadık.

O zaman sizin “Atatürk” itirazınız, acaba ne kadar samimi idi?

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