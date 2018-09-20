Burnu tıkalıysa altını ıslatıyor

Burnu tıkalı olmak yetişkinler için de ciddi bir sağlık tehdidi...



Sağlıklı bir hayat için kaliteli nefes alıp vermek çok önemli. Kaliteli nefes alıp vermenin ise uzmanlar, solunan havanın akciğerlere giriş kapısı olan burundan başladığını belirtiyor.

Burun tıkanıklığı çocuklarda gece altını ıslatmaya, yetişkinlerde de birçok sağlık sorununa yol açıyor. Ayrıca önce rahatlıkla emen bebeğiniz birden emmek istemiyorsa; burnunda tıkanıklık olabilir..

Burun tıkanıklığı yüzünden alınan kalitesiz/yetersiz nefes, kötü beslenme ile eşanlamlı. Kaliteli nefes alıp verme burunla yakından ilgili. Yetişkinlerde günlük 18 bin ile 200 bin litre hava burundan geçerek ciğerlere gidiyor.



Burun, solunan havadaki tozları tamamen temizler. Havayı nemlendirir ve böylece akciğerlerin kurumasnı engeller. Havayı ısıtır ve akciğerin soğuk hava ile temasını engeller.



Burun tıkanıklığı yüzünden ister istemez ağızdan nefes alınır ve bu da boğaz enfeksiyonlarına yol açar. Burun tıkanıklığı akciğerlerimizde yeterince oksijen-karbondioksit değişimi olmasını önlüyor. Bunun sonucunda vücudumuzdaki kan, ihtiyacı olan oksijeni alamıyor. Vücuttaki oksijen az olduğu zaman dokular hasar görüyor ve ardından birtakım hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Akciğer ve kalp problemleri olur. Horlama ve uyku bozukluklarının yanı sıra, sabahları ağız kuruluğu görülür. Burun tıkanıklığı acilen tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır.

Burun tıkanıklığı subjektif bir şikayet aslında. Kimi ciddi bir darlık olmasa bile psikolojik sebeplerle burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamadığından yakınırken, kimi ise burnu tıkalı olduğu halde hayatına normal bir şekilde devam edebiliyor. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya sinüzit gibi çeşitli enfeksiyonlardan oluşan burun tıkanıklığı birkaç gün içinde geçiyor ve sorun oluşturmuyor.

Bunun aksine deviasyondan oluşan tıkanıklık kalıcı olduğu için uzun vadede ciddi sağlık problemi. Deviasyon burunda eğrilik demek tıp dilinde. Ayrıca burun etlerinin büyümesi gibi sebeplerle sürekli olan burun tıkanıklığı, gündüz rahatsız edici burun tıkanıklığı, özellikle geceleri burundan nefes alamama, ağız açık uyuma, horlama, sık uyanma, sabahları yorgunluk gibi yakınmalar varsa mutlak uzmanına başvurmalı.

DİPNOT:

Burun tıkanıklığının nedeni deviasyon ise yani kemikte veya kıkırdakta eğrilik ya da kayma varsa ve hastanın şikayetleri de buna bağlıysa tek çözüm cerrahi yöntem oluyor.