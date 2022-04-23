Burma baklava tarifi: Ağızda dağılan burma baklava!

Ağızda dağılan burma baklava

Ağızda dağılan burma baklava tarifi için malzemeler

Hamuru için:

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

İçi için:

Yarım kilo ceviz ya da fındık

Açmak için:

Nişasta

Üzeri için:

250 gr tereyağı

Şerbet için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Biraz limon

Ağızda dağılan burma baklava tarifi nasıl yapılır?

Hamur için un harici tüm malzemeler karıştırılır. Ardından unu eklenerek orta sertlikte bir baklava hamuru yoğrulur. Hamur yarım saat dinlendirilir. Sonra eşit şekilde bölünür. Açacağınız büyüklüğe siz karar verin.Bir yufkayı açıp üzerine ceviz serpin. Sonra yufkayı ortadan ikiye bölüp oklavaya sarıp oklavanın iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Tepsiniz dolana kadar aynı işleme devam edin. Üzerine erimiş tereyağı gezdirilip önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayıp 10 dakika kaynatıp sonra limon koyup bir 10 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatıp tatlı ılık şerbeti sıcak olarak tatlıya dökün. Afiyet olsun.

Baklavalık yufka ile burma baklava tarifi

Baklavalık yufka ile burma baklava tarifi için malzemeler

1 paket baklavalık yufka

3 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı)

1 paket tereyağı (250 gram)

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker (silme doldurulacak)

2 su bardağı su

1 adet karanfil

4-5 damla limon suyu

Baklavalık yufka ile burma baklava tarifi nasıl yapılır?

Karanfil, şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatıyoruz, bir süre kaynadıktan sonra içine limon suyunu sıkıp, bir-iki dakika daha kaynatıp, ocaktan alıyoruz. Şerbeti, baklavanın üstüne soğuk dökeceğimizden mümkünse üstünü açık bırakıp, soğumasını sağlıyoruz. Tereyağını eritiyoruz. Cevizleri dişe gelecek şekilde kırıyoruz, susamla karıştırıyoruz. Yufkayı tezgaha açıp, üzerine tereyağını serpiyoruz. İkinci yufkayı da onun üzerine koyup onun da üzerini yağlıyoruz ve cevizli, susam karışımını koyuyoruz. Yufkanın kısa kenarından başlayarak oklavaya sarıyoruz. Sağından ve solundan sıkıştırarak, yufkayı büzdürüyoruz, dikkatlice oklavadan yağlanmış tepsiye çıkarıyoruz. İç bitene kadar yufkalara sırasıyla aynı işlemleri uyguluyoruz. Kalan tereyağını, tepsideki baklavaların hepsine değecek şekilde, üzerine dökelim. 180 C derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. (yaklaşık 40-45 dakika) Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlenmesi için bekliyoruz İstediğimiz boyutta kesiyoruz ve soğumuş şerbeti üzerine döküyoruz. Üstünü sabaha kadar açık bırakıyoruz, o da güzelce şerbetini içine çekiyor bu arada.

Püf noktaları

Şerbet kesinlikle soğuk olmalı Baklavayı fırından çıkarır çıkarmaz (çok sıcakken) şerbetlemeyin, mutlaka 10 dakika bekletin 2 kat yufka tam karar, tereddüt etmenize gerek yok Üstüne yapışmaması için oklavayı elimizle yağlıyoruz Oklava ne kadar ince olursa, büzmelerin kalınlığı da o kadar ince olacaktır 8 Adet burma çıktı benim malzemelerle (16 Adet yufka), kare borcama sığdı Yufkanın üzerini açık bırakırsanız çabucak kuruyup kırılacaktır, ben her aldığım yufkadan sonra üzerini örttüm Susamı az kavurup, ezerseniz daha kokulu bir tat bırakacaktır.