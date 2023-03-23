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Dünya Burkina Faso'da terör saldırısı: 15 ölü
Dünya

Burkina Faso'da terör saldırısı: 15 ölü

Yeniakit Publisher
2023-03-23 22:34:00 -
Burkina Faso'da terör saldırısı: 15 ölü

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 15 asker ve gönüllü milisin öldüğü açıklandı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 15 asker ve gönüllü milis yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin Centre-Nord bölgesindeki Sanmatenga eyaletinde yer alan Dem barajının güvenliğini sağlayan asker ve gönüllü milisler saldırıya uğradı.

15 kişi hayatını kaybetti

Olayda, asker ve gönüllü milislerden oluşan 15 kişi hayatını kaybetti, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar, 600'ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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