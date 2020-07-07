  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burkina Faso'da terör saldırısı: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:25:05 -
Burkina Faso'da terör saldırısı: 10 ölü

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun Pensa beldesi Belediye Başkanı Souleiman Zabre'ye düzenlenen saldırıda, Zabre'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin merkez kuzeyindeki Pensa beldesi Belediye Başkanı Zabre'nin konvoyu saldırıya uğradı.

Olay yerine gönderilen askeri birlik ve milislerin de pusuya düşmesi sonucu Zabre, 6 asker ve 3 milis hayatını kaybetti.

Önceki gün de Nijer sınırındaki Komondjoari beldesinde, devriye gezen askeri birlik, silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda 1 asker ölürken, 5 asker yaralanmıştı.

Burkina Faso’nun Mali ve Nijer'e sınır kuzey ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla insan öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı