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Dünya Burkina Faso'da orduya terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Burkina Faso'da orduya terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Burkina Faso'da orduyu hedef alan terör saldırısında 9 asker yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:52:00 -
Burkina Faso'da orduya terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Burkina Faso'da orduyu hedef alan terör saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Devlet televizyonu RTB'nin haberinde, ülkenin kuzeyindeki Centre-Nord bölgesindeki Yirgou askeri kampının kimliği belirsiz silahlı kişilerce hedef alındığı duyuruldu.

Terör saldırısında 9 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Olayda çok sayıda askeri araç ve ekipmanın da çalındığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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