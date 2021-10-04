Burkina Faso'da orduya terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Burkina Faso'da orduyu hedef alan terör saldırısında 9 asker yaşamını yitirdi.
Burkina Faso'da orduyu hedef alan terör saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Devlet televizyonu RTB'nin haberinde, ülkenin kuzeyindeki Centre-Nord bölgesindeki Yirgou askeri kampının kimliği belirsiz silahlı kişilerce hedef alındığı duyuruldu.
Terör saldırısında 9 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.
Olayda çok sayıda askeri araç ve ekipmanın da çalındığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.