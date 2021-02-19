  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

18 yıl sonra büyük sürpriz! Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu

Rusya'dan AİHM'nin 'serbest bırakın' çağrısına tepki: Yasa dışı

Bill Gates'ten aşı çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Böyle skandal bir cümle duyulmamıştır

Dilipak'tan şaşırtan değerlendirme: İlla bir anayasanın olması gerekmiyor

Şehit annesi CHP'yi rezil kepaze etti

AK Parti: CHP bunu HDP'ye sormalı

Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...

Bahçeli'den zehir zemberek Gara açıklaması: PKK'nın yedek kulübesi...
Dünya Burkina Faso'da kanlı saldırı
Dünya

Burkina Faso'da kanlı saldırı

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 02:46:00 -
Burkina Faso'da kanlı saldırı

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Nijer sınırında bulunan Markoye ve Tokabangou köyleri arasında pazara gitmek üzere yola çıkan bir gruba saldırdı. Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Çad, hafta başında düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nde, terörle mücadele için 3 ülke sınırına 1200 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Fransa da aynı zirvede Çad, Mali, Moritanya, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan G5 ülkelerinde yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nda asker sayısını yakın zamanda azaltmayacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştir..
Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı!
Siyaset

Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Asla kabul edilemez"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söylemesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı H..
İstanbul’da okullar açılacak mı? İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Eğitim

İstanbul’da okullar açılacak mı? İstanbul’da yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademei normalleşme sürecinin iller bazında, illerin korona vaka sayılarına bakılarak verileceğini söyle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay