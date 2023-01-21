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Dünya Burkina Faso'da Fransa karşıtları sokağa çıktı
Dünya

Burkina Faso'da Fransa karşıtları sokağa çıktı

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da yüzlerce kişi Fransa karşıtı eylem düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 07:07:00 -
Burkina Faso'da Fransa karşıtları sokağa çıktı

Afrika Liderleri Kolektifinin (CLP) çağrısıyla Vagadugu'daki Millet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Fransa'nın ülkedeki askerlerini çekmesini ve Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılmasını talep etti.

Göstericilerden CLP üyesi Moumini Boly, Burkina Faso'nun ekonomik, siyasi ve kültürel bağımsızlığını yeniden kazanmaya kararlı olduğunu söyledi.

Boly, "Fransa'nın ve Fransız askerlerinin Burkina Faso'dan ayrılmasını istiyoruz. Bağımsız olmak ve başka partnerlerle işbirliği istiyoruz." dedi.

Başka bir gösterici Kadi Toure de 30 Eylül 2022'deki darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'ye destek için sokağa çıktığını kaydetti.

Gösteri olaysız sona erdi.

Burkina Faso, Fransız büyükelçinin değiştirilmesini talep etmişti

Burkina Faso hükümeti, aralık sonunda Fransa'dan, Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın görevden alınmasını ve yerine başka bir ismin gelmesini talep etmişti.

Hükümet, Hallade'ın artık güvenilir bir muhatap olmadığını belirterek, kendisiyle çalışmak istemediklerini ifade etmişti.

Hallade'ın, 12 Aralık 2022'de başkent Vagadugu'ya 100 kilometre mesafedeki Koudougou kentinde yaşayan Fransız vatandaşlarından güvenlik nedeniyle şehirden ayrılmalarını istediği ve hükümetin bu nedenle Hallade'ın görevden alınmasını talep ettiği öne sürülmüştü.

Söylentilere karşın Burkina Faso hükümeti kararın gerekçesini açıklamamıştı.

Fransız Büyükelçinin Burkina Faso'dan ayrılıp ayrılmadığı ise hala bilinmiyor.

Bu talepten birkaç gün önce de Burkina Faso'da mukim Birleşmiş Milletler Koordinatörü Barbara Manzi istenmeyen kişi ilan edilmişti.

Ülkede, 22 Aralık 2022'de, 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.

Darbeyle hız kazanan Fransız karşıtı eylemler

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yaşanan askeri darbenin ardından devrik lider Paul-Henri Damiba'nın Fransa Büyükelçiliğine sığındığı iddiaları sokakları karıştırmıştı.

İddiaların ardından Fransa Büyükelçiliği etrafında toplanan göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak binaya girmeye çalışmıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe vermişti.

Fransa Büyükelçiliği, o tarihten bu yana halkın girişine kapatılırken etrafındaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

18 Kasım 2022'de düzenlenen gösteride de büyükelçilik önünde toplanan protestocular, Fransa karşıtı sloganlar atmış, elçilik binasına taş ve sopalarla saldırmaya çalışmıştı.

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