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Dünya Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 51 asker öldü
Dünya

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 51 asker öldü

Burkina Faso'da orduya karşı düzenlenen terör saldırında 51 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 03:57:00 -
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 51 asker öldü

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahel bölgesinde yer alan Oudalan ilçesinde konuşlu askerlere düzenlenen terör saldırında 51 asker hayatını kaybetti.

Askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada da 60 terörist etkisiz hale getirildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Yorumlar

nerede teror , nerede kan-kaos-fitne varsa orada mutlaka bati/batil kontrollü kiralik katil kuklalar vardir

.......

Sitting Bull

Fransa Yapmistir YuzdeYuz
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