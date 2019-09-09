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Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı

Ülkenin merkez bölgelerinde teröristlerin düzenlediği 1'i mayınlı, 2'si silahlı olmak üzere 3 saldırıda 29 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı

09 Eylül 2019 Pazartesi 05:45
Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29 ölü, 10 yaralı

DAKAR (AA) - Burkina Faso'nun merkez bölgesinde düzenlenen 3 ayrı saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü Dablo Kelbo bölgesinde insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoya teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dandjinou, saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, can kayıplarının yanı sıra konvoyda büyük ölçekte maddi hasar meydana geldiğini de aktardı.

Saldırıdan kısa bir süre sonra ikinci bir açıklama daha yayımlayan Bakan Dandjinou, bir nakliye kamyonunun Sanmatenga kentindeki Barsalogho Guendbila noktasında mayına çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Remis Fulgance Dandjinou, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını da kaydetti.

- Ordu halktan yardım istedi

Öte yandan güvenlik kaynakları, Yatenga kentinin Banh bölgesinde teröristlerin düzenlediği bir diğer saldırıda ise 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu saldırıların yapıldığı bölgelere operasyon düzenleyerek, yerel halktan askerlerle iş birliği halinde olmalarını talep etti.

- Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde OHAL devam ediyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, 13 bölgeden oluşan ülkenin 7 bölgesinde uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 05:45
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