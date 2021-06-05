Burkina Faso nerede?

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alıyor. Denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi olan Burkina Fasonun sınır komşularını Mali, Nijer, Benin, Togo Gana ve Fildişi Sahili oluşturuyor.

Geçmişte Fransa sömürgesi olan Burkina Faso ülkesi 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuştu. Bağımsızlığın ardından dönemde siyasi belirsizlikler neticesinde darbeler yaşandı. 4 Ağustos 1983 tarihinde Thomas Sankara önderliğinde devrim gerçekleştirildi ve ülkenin ismi de devrim neticesinde Burkina Faso olarak değiştirildi. Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’dur.

Burkina Faso’nun nüfusu

Burkina Faso'da son olarak 2006 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 14.017.262 nüfus tespit edildi. 2006 yılından sonra bir daha resmi sayım gerçekleştirilmemiştir. 2018 tahmini sayım sonuçlarına göre şu anki nüfus 19,742,715 olarak belirlendi.

Burkina Faso’nun dili

Fransa sömürgeciliğinden kurtularak bağımsızlığını ilan eden Burkina Faso’nun resmi dili koloni ülkesi Fransa'nın dili olan Fransızca seçildi.

Burkina Faso’nun dini

Burkina Faso genelinde yerel etnik dinlere inananların oranı günümüzde de yüksek oranda gözlemleniyor. Yerel dinlere inananların oranı %15 seviyesinde görülüyor. Mossilerin yerel dininde tanrı olarak kabul edilen Wẽnde dünyayı yarattıktan sonra yeniden insan olarak dünyaya geri geldiği inancına sahiptir.