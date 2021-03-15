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Dünya Burka giymeyi yasaklayan Sri Lanka'ya sert tepki!
Dünya

Burka giymeyi yasaklayan Sri Lanka'ya sert tepki!

Pakistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi Saad Khattak ve Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmet Şahid, burka giymeyi yasaklayan Sri Lanka hükümetine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:59:00 -
Burka giymeyi yasaklayan Sri Lanka'ya sert tepki!

Pakistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi Saad Khattak ve Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmet Şahid, Sri Lanka hükümetinin burka giymeyi yasaklamaya ilişkin kararı hakkında endişelerini dile getirdi.

Büyükelçi Khattak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu yasaklama kararının başta Sri Lankalı Müslümanlar olmak üzere, dünya genelinde Müslümanların duygularını incitebileceğini ifade etti.

Şahid de burka giymenin yasaklanmasının, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan din ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığını vurguladı.

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekaera, geçen hafta, halka açık olan yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzalamıştı.

Weerasekaera, ülkede bulunan binden fazla medresenin, kayıt dışı olduğunu ve ulusal eğitim programına uymadığını savunarak, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde bu kurumların kapatılmasına yönelik adımların da atılacağını bildirmişti.

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