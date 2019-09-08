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Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

08 Eylül 2019 Pazar 14:33
Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıldönümü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda anıta çelenk konmasının ardından düzenlenen törenlerde, hak oyunları gösterileri yapıldı ve geçit töreni düzenlendi.


Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yılı nedeniyle,Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, anıta çelenk koyarken, törene katılanların kurtuluş gününü kutladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, milli mücadelede görev alan kahramanları anlattı. Öğrenciler şiirler okurken, Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri de büyük alkış aldı. Gazilerin ve halk oyunları ekiplerinin tören geçişi büyük ilgi gördü. Törenin son bölümünde ise, resmi araçların geçişleri törene renk kattı. Kaymakam Hüseyin Öner, törende görev alanlara teşekkür etti. Akşam da Cumhuriyet Meydanında Faruk Demir konseri düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:33
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