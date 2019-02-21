0553 313 94 23

Burhaniyeli öğrenciler ağaçlara kuş yuvaları astı

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdürüoğlu Ortaokulundan bir grup öğrenci, Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkındaki çam ağaçlarına kuş yuvaları astı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:22
Burhaniyeli öğrenciler ağaçlara kuş yuvaları astı

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdürüoğlu Ortaokulundan bir grup öğrenci, Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkındaki çam ağaçlarına kuş yuvaları astı. Kuş yuvalarını boyadıktan sonra adlarını yazan 38 öğrenci kuşları çok sevdiklerini söyledi.


Belediyenin yenilediği Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkı törenle açılırken, bir gurup öğrenci de parktaki çam ağaçlarına 38 adet kuş yuvası astı. Öğrenciler, boyadıkları kuş yuvalarının üzerine de adlarını yazdı. Kuşları sevdiklerini anlatan öğrencilerden İpek Özdemir, “Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu olarak bu gün kuş yuvalarını yapıp isimlerimizi yazıp buraya astık. Çok mutluyuz şu anda. Kuşları da çok seviyoruz” dedi. Beyza Erdan da, “Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu olarak kuşlara böyle yarar sağladık. Kuş yuvalarını boyadık. İsimlerimizi yazıp astık. Çok mutluyuz” dedi. Mustafa Müdüroğlu Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan ise, “Burhaniye’mizde 38 çocuğumuzla belediyenin parkı için kuş yuvaları yaptık. Bu kuş yuvaları aynı zamanda parkımıza bir güzellik katacak. Kaymakam, Belediye Başkanı ve Okul Müdürümüzle astık. Çocuklarımızla beraber çok güzel bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyoruz. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    1. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    2. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    3. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    4. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    5. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    6. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    7. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    8. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    9. Trakya Üniversitesinde “Mirasımızın..
    10. SİHA'dan -17 derecede tam isabet!..
    11. Vali İbrahim Akın: "Vatandaşa sağlık..
    12. E. Yeni Malatyaspor Rize’ye 7 eksikle..
    13. Önce nefes sonra estetik
    14. Rektör Karakaya, Tolo-E Saadet..
    15. Hindistan Başbakanı Modi, Selman için..
    16. "Türkiye artık hem sahada hem masada..
    17. Karlahan: “Sabit gelir kaynaklarına..
    18. Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    19. "Bu ülkenin güvenliği ümmetin..
    20. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    21. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    24. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    25. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    26. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    27. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    28. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    29. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    30. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı