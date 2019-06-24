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Burhaniye’de Zeytin OSB Karma Organize Sanayi Bölgesine dönüştürüldü

Burhaniye ilçesinde, Alt yapı çalışmalarına 2015 yılı Haziran ayında başlanan ve günümüzde yatırımcılar açısından tesis kurmak için ihtiyaç hissedilen temel alt yapı hizmetlerini %80 seviyelerinde karşılayan Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Körfez bölgesinin diğer tarımsal ürünlerini de işleyecek şekilde Karma Organize Sanayi Bölgesine dönüştürüldü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
Burhaniye’de Zeytin OSB Karma Organize Sanayi Bölgesine dönüştürüldü

Burhaniye ilçesinde, Alt yapı çalışmalarına 2015 yılı Haziran ayında başlanan ve günümüzde yatırımcılar açısından tesis kurmak için ihtiyaç hissedilen temel alt yapı hizmetlerini %80 seviyelerinde karşılayan Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Körfez bölgesinin diğer tarımsal ürünlerini de işleyecek şekilde Karma Organize Sanayi Bölgesine dönüştürüldü. Burhaniye Kaymakamı ve Burhaniye OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öner, konuyla ilgili basın toplantısı yaptı.


Gazetecileri makamında kabul eden Öner “İlçemizin de bir parçası olduğu Körfez bölgesinde zeytin en önemli tarımsal gelir kaynağımız olmakla birlikte zeytin dışında da bölgede ciddi anlamda üretimi yapılan hem bitkisel üretimler ve hem de hayvansal üretimler söz konusu. Biz alt yapı çalışmalarını çok ciddi bir noktaya getirdiğimiz Organize Sanayi bölgemizde birçok kez müteşebbislerimizden zeytinyağı ve zeytin ürünleri işlemenin yanında bölgenin tarımsal, bitkisel ve hayvansal ürünlerin de işleneceği, değerlendirileceği tarıma dayalı sanayi tesisleri kurulması için taleplerle karşılaştık. Zeytin ürünlerinin işleme tesislerinin yılın belli bir döneminde üretim yapması ve geri kalan dönemde atıl kapasiteyle karşılaşılması bu dönüşümle birlikte ortak giderlerinin ve maliyetlerinin düşürülecek olması da bizi bu değişime yönlendiren önemli sebepler oldu. Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi kurulurken, tapuda tarla vasıflı olan 12 parsel de 69 bin metrekare de, yöremizin tarımsal ürünlerini işleyecek şekilde turşu, salça, konserve ve süt ürünleri tesisleri işleyecek şekilde OSB’mizi karma organize sanayiye dönüştürecek şekilde çalışmalar yaptık. Bir buçuk yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda 20.06.2019 tarihinde Sanayi Bakanlığı Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşleriyle İlçemiz ve bölgemiz tarımı için çok önemli katkı ve katma değerlerinin olacağını düşündüğümüz Organize Sanayi Bölgemiz turşu, salça, konserve ve süt ürünlerini de üretilebilecek şekilde karma organize sanayi bölgesine dönüşmüş oldu. Söz konusu dönüşümle birlikte zeytinyağı üretimi ve zeytin ürünlerinin işlenmesi ile birlikte bölgenin mahsullerinin ve tarımsal üretim potansiyelinin değerlendirilmesi, köylünün, çiftçinin daha fazla kazanması mümkün olacak ve kırsal kesim ekonomisi de bu değişimden olumlu etkilenecek. Bu vesileyle, ben Burhaniye Organize Sanayi Yönetim Kurulu adına tüm müteşebbislerimizi, yatırımcılarımızı bir an evvel tesislerini kurmaya, Çanakkale Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile daha da ulaşılır hale gelecek Körfez bölgesinin gelecekteki tüm üretim ve yatırım ihtiyaçları karşılama anlamında hazırlıklı olmaya, organize sanayi bölgemizdeki yatırımcıları ellerini çabuk tutmaya davet ediyorum”dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
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