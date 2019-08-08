Burhaniye’de Yazlıkçılar Kazdağı çileğini sevdi Kazdağları eteğindeki köylerde üretilen çilek Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan yazlıkçılar tarafından ilgi gördü.

Kazdağları eteğindeki köylerde üretilen çilek Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan yazlıkçılar tarafından ilgi gördü. Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde ürettiği çileği Ören sahilinde satan Doğan Gürneş, ürürün büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Akçakoyun köyünde 10 dekarlık alanda çilek ektiğini anlatan Gürneş, ürünü Edremit körfezinde yazlıkçılara sattığını söyledi. Çilekleri minyatür kasalara koyan 28 yaşında 2 çocuk babası Gürneş, “Köyümüzde çilek ekimi oldukça fazla. Çileğimiz çok lezzetlidir. Onun için de kutuluyor. Mini kasalarda yaklaşık 1 kilo 300 gram dolayında çilek oluyor. Kasasını 10 liradan satıyorum. Geçimimi çilekten sağlıyorum” dedi.

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