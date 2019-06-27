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Burhaniye’de yazlıkçılar dere kirliliğine tepki için yol kapattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Orjan ve İmko sahilinden denize dökülen Üyücek ve Kadıncık derelerindeki kirlilik yazlıkçıları isyan ettirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:20
Burhaniye’de yazlıkçılar dere kirliliğine tepki için yol kapattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Orjan ve İmko sahilinden denize dökülen Üyücek ve Kadıncık derelerindeki kirlilik yazlıkçıları isyan ettirdi. Yüzlerce yazlıkçı eylem yapıp yol kapattı.


Üyücek deresi ile Kadıncık derelerindeki kirlilik canlılarınyaşamasına izin vermezken, çok sayıda çevreci dere kirliliğine dikkat çekmek için eylem yaptı. İmko Tatil Sitesinde toplanan çevreci vatandaşlar, ellerinde pankartlarla yürürken, sloganlar attı. İmko Sitesi önünde toplanan çevreciler, önce saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu. İmko Sitesi Başkanı Mehmet Ali Uysal bir basın açıklaması yaparken, vatandaşlar da slogan attı. Burhaniye Çevre Platformu üyeleri ve Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider’in de destek verdiği eyleme katılanlar dere kirliliğinin önlenmesini istediler. Eylemciler, bir süre site girişindeki yolu kapatırken, eylem sırasında jandarma da tedbir aldı.


Kirliliğin önlenmesi için bu güne kadar çalmadık kapı bırakmadıklarını anlatan İmko Sahil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, “Son olarak 10 Haziran 2019 tarihinde Balıkesir’de Devlet Su İşleri 225. Bölge Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ile Baski Genel Müdürünü ziyaret ederek konuyu defaaten anlattık. Meselenin bir an önce çözülmesi, çözülmediği takdirde gerekli basın açıklaması ile kamu oyuna duyuracağımızı belirttik. Bugüne kadar herhangi bir tedbir alınmadı. Bunun neticesinde de kirlilik devam ediyor. Koku devam ediyor. Bazı işletmelerden derelere deşarj devam ediyor. Bunun sonucunda da denize akan ve sirkülasyonu olmayan canlıların ölümü yakında başlayacaktır. Çevremizin temizliği için mücadelemiz devam edecektir. Derelerimiz çok kirli. Pislik yüzünden balıklarımız ölüyor. Tedbir alınmasını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:20
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