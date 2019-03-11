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Burhaniye’de ücretsiz kanser taraması ilgi görüyor

Balıkesir’in Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün kansere karşı bilinçlendirme mücadelesi sürüyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Burhaniye’de ücretsiz kanser taraması ilgi görüyor

Balıkesir’in Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün kansere karşı bilinçlendirme mücadelesi sürüyor.


Etkinliklerin yoğun olduğu Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde stant açan sağlık görevlilerinin çalışması büyük takdir topluyor. Görevli sağlık personeli halkı burada kolon kanseri konusunda bilgilendiriyor. Kanser Erken Tanı Eğitim Merkezi(KETEM) öncülüğünde çalışmaların devam ettiğini anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, “Kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Her fırsatta kurduğumuz stantlarla vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Broşürler dağıtıyoruz. Bu günde, çok sayıdaki insanımızı bilgilendirdik. Bu tür çalışmalarımız zaman kavramı olmadan devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
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