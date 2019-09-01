Burhaniye’de su kabakları hat sanatı ile değer kazandı

Burhaniye ilçesinde, memur emeklisi Mahmut Ertan’ın hat sanatı ile süslediği su kabakları yoğun ilgi gördü. Su kabaklarının tanesini 750 ile bin 500 lira arasında sattığını anlatan Ertan, hattatlık eğitimi aldığını ve su kabağı işleme kursuna katıldığını söyledi.

Burhaniye’de70 yaşındaki Mahmut Ertan’ın Ören meydanında sergilediği hat sanatı ile süslenmiş su kabakları ilgi gördü. 10 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduğunu anlatan 5 çocuk ve 17 torun sahibi Mahmut Ertan, “Yıllar önce hattatlık eğitimi aldım. Geçtiğimiz yıl da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde su kabağı işlemeciliği kursuna katıldım. Evimde hazırladığım kabakları burada satıyorum. Kabakların tanesini büyüklüğüne göre 750 lira ile bin 500 lira arasında fiyatlarla satıyorum. Kabakları özel alaşımlarla hazırladığım için 50 yıla kadar dayanır. İşimi severek yapıyorum. Kabakları süslemek beni dinlendiriyor” dedi.