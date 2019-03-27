Burhaniye’de sokaklara modern temizlik aracı Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park ve bahçe bakımları yoğunlaşırken, belediyenin satın aldığı modern sokak süpürgeleri de dikkat çekti.

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park ve bahçe bakımları yoğunlaşırken, belediyenin satın aldığı modern sokak süpürgeleri de dikkat çekti. Ali Çetinkaya Caddesinde, temizlik yapan Mehmet Can, yeni makinelerin temizlik işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Belediyenin satın aldığı araçlı süpürge sabahakşam caddelerde görev yaparken, 3 adet sokak süpürgesi de çarşıda köşe bucak temizlik yapıyor. 3 makine ile çalıştıklarını anlatan Temizlik Görevlisi Mehmet Can, “Ben gün boyu bu makine ile çarşıda temizlik yapıyorum. Yerlerde hiç toz toprak bırakmıyor. Bu makineler işimizi kolaylaştırdı. İnsanlarımızdan yerlere çöp atmamalarını istiyorum” dedi.

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