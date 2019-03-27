0553 313 94 23

Burhaniye’de sokaklara modern temizlik aracı

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park ve bahçe bakımları yoğunlaşırken, belediyenin satın aldığı modern sokak süpürgeleri de dikkat çekti.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:02
Burhaniye’de sokaklara modern temizlik aracı

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park ve bahçe bakımları yoğunlaşırken, belediyenin satın aldığı modern sokak süpürgeleri de dikkat çekti. Ali Çetinkaya Caddesinde, temizlik yapan Mehmet Can, yeni makinelerin temizlik işlerini kolaylaştırdığını söyledi.


Belediyenin satın aldığı araçlı süpürge sabahakşam caddelerde görev yaparken, 3 adet sokak süpürgesi de çarşıda köşe bucak temizlik yapıyor. 3 makine ile çalıştıklarını anlatan Temizlik Görevlisi Mehmet Can, “Ben gün boyu bu makine ile çarşıda temizlik yapıyorum. Yerlerde hiç toz toprak bırakmıyor. Bu makineler işimizi kolaylaştırdı. İnsanlarımızdan yerlere çöp atmamalarını istiyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia ile yeniden Anadolu’da
    1. Schneider Electric, Innovation Talks..
    2. Sağlık Bakanı Koca, Editör Masası'na..
    3. Görevden alınan Musul Valisi Agub..
    4. 5 yaşındaki Elif, yangında feci..
    5. Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a ziyaret
    6. MHP'den Engin Altay'a tepki!
    7. Yemen hükümetinden BAE'ye karşı sesler..
    8. Otoyol gişesine çarpan otomobil alev..
    9. Maltepe'de TIR parkında top mermisi..
    10. Eski Interpol Başkanı Mıng Çin..
    11. "Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi..
    12. Huawei P30 ne zaman piyasaya çıkacak?..
    13. Teröristler köşeye sıkıştı!
    14. Deniz Baykal son dakika durumu nasıl |..
    15. Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK..
    16. UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. e-YDS başvuruları başladı
    19. Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!