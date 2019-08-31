Burhaniye’de otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı Burhaniye ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.

Burhaniye ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Naci Kamış Bulvarında park halinde bulunan 10 Z 4943 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedi yavrusunu kurtarmayı başardı. Yapılan incelemede, yaralanmadığı belirlenen kedi yavrusu salındı.

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