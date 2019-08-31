0553 313 94 23

Burhaniye’de otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

Burhaniye ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:34
Burhaniye’de otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

Burhaniye ilçesinde bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.


Edinilen bilgiye göre, Naci Kamış Bulvarında park halinde bulunan 10 Z 4943 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedi yavrusunu kurtarmayı başardı. Yapılan incelemede, yaralanmadığı belirlenen kedi yavrusu salındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söğüt’te MHP’nin Kadın Kollarında bayrak değişimi
    1. Söğüt’te MHP’nin Kadın Kollarında..
    2. Denizli'de otomobil şarampole..
    3. Germencik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    4. Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri..
    5. Kalp krizinden hayatını kaybeden..
    6. Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de..
    7. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    8. Bildirimi yapılmayan ilacın ruhsatı..
    9. Mustafa Yalçın: ”İşini yapmadan maaş..
    10. Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
    11. Spor A.Ş. tarafından 1. Erciyes Tenis..
    12. MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan..
    13. Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı
    14. 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı..
    15. Nacho Monreal Real Sociedad'da
    16. Siirt'te çaya giren 11 yaşındaki çocuk..
    17. Terminal Müdürlüğü, olası can kaybını..
    18. Malatya’da 13 yılda 21 milyon TL hibe..
    19. Eskişehirspor Marşları konserine büyük..
    20. Çanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı