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Burhaniye'de ot yangını! 10 hektar alan etkilendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan ot yangını, zeytinliklere sıçradı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:53
Burhaniye'de ot yangını! 10 hektar alan etkilendi

Orman ve itfaiye ekipleri yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Burhaniyeilçesine bağlı kırsal BörezliMahallesi’ndesaat 12.00 sıralırında başlayan otluk yangını rüzgarınetkisiyle kısa sürede büyüdü.

Zeytinliklere de sıçrayan yangına 6 ormanişletmearazözü ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale edilirken, 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Şu ana kadar yaklaşık 10hektaralanın etkilendiği yangın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:53
  1. Orman ve itfaiye ekipleri
  2. Börezli Mahallesi
  3. itfaiye aracı
  4. helikopter
  5. Zeytinlikler
  6. Burhaniye ilçesi

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