Burhaniye'de ot yangını! 10 hektar alan etkilendi

Orman ve itfaiye ekipleri yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Burhaniyeilçesine bağlı kırsal BörezliMahallesi’ndesaat 12.00 sıralırında başlayan otluk yangını rüzgarınetkisiyle kısa sürede büyüdü.

Zeytinliklere de sıçrayan yangına 6 ormanişletmearazözü ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale edilirken, 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Şu ana kadar yaklaşık 10hektaralanın etkilendiği yangın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.