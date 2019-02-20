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Burhaniye’de Öğretmenler Mahallesi Parkı törenle açıldı

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkı törenle açıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:06
Burhaniye’de Öğretmenler Mahallesi Parkı törenle açıldı

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkı törenle açıldı.


Açılış törenine Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, AK Parti İlçe Başkanı Feridun Söykök, mahalle muhtarı Halil Sevinç ve mahalle sakinleri katıldı.


Parkın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçe de park sayısını artırdıklarını söyledi. Öğretmenler Mahallesi Meydan Parkı’nın turistik mahallemize yakışmadığını belirten Uysal, “Bu nedenle parkımızı yeniledik. Bundan böyle, çocuklarımızın oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği, ailelerin oturup dinlenebileceği hale getirdik 2 bin 817 metre kare alan üzerinde kurulan parkta,yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları basketbol oyun alanı. Fitnes spor alanı ve oturma alanları yer almaktadır. 5 yıl içinde yeşil alanlarımızı artıracağız diye söz vermiştik. Bu güne kadar 42 park alanı oluşturduk. Toplamda 138 bin metre kare park ve yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 66 artırdık. Parkımız hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.


Konuşmanın ardından Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu halk oyunları ekibi gösteriler yaptı. Parkın açılışı, protokol üyeleri ve davetliler tarafından yapılırken, tören sonunda konuklara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:06
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