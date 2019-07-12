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Burhaniye’de mavi bayraklı Ören plajında çevre temizliği yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Ören Plajında,Burhaniye Belediyesi ve Turçev İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörlüğü işbirliğinde çevre temizliği yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:11
Burhaniye’de mavi bayraklı Ören plajında çevre temizliği yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Ören Plajında,Burhaniye Belediyesi ve Turçev İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörlüğü işbirliğinde çevre temizliği yapıldı. Etkinlik sırasında poşetler dolusu çöp toplanırken, etkinliğe plajdan yararlanan vatandaşlarda destek oldu.


Mavi Ören Plajında Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen plaj temizliği çalışmasına, Turçev İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İsmail Aktaş, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birinenler, Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal ile Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt ve çevreci vatandaşlar katıldı. Etkinlik sırasında,vatandaşlar plaj temizliği konusunda bilgilendirilirken, bazı vatandaşlarda ekiplerle birlikte temizlik yaptı. Etkinliğin önümüzdeki günlerde tekrarlanacağını anlatan Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, “İlçemizde 4 plajımız mavi bayrak almıştır. Ören plajı da bunlardan biridir. Plajlarımızdan sezon boyunca on binlerce insanımız faydalanmaktadır. Plajlarımızın temiz tutulmasını itiyoruz. Çevre bilincinin artırılması içinde böyle etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:11
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