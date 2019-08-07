Burhaniye’de köprü ayağında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Burhaniye ilçesinde, Köprü ayağında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, Köprü ayağında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu Hürriyet Mahallesindeki Karınca Deresi köprüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde köprüden geçen vatandaşlar, köprü ayaklarında kedi sesi duyunca itfaiyeyi aradı. Köprünün demir ayaklarında mahsur kalan kediyi olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı. Yapılan incelemede kedinin yaralanmadığı belirlenirken, doğal ortama salındı.

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