Burhaniye’de Kaymakam Öner, öğrencilerle birlikte fidan dikti

Burhaniye ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Yabancılar-Sarılar mevkiinde düzenlen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Orman İşletme Şefi Ekrem Türk ile Nadir Tolun Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Burhaniye Orman İşletme Şefliğinin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, otobüslerle dikim alanına giden öğrenciler büyük coşku yaşadı. Orman İşletme Şefi Ekrem Türk’ün verdiği bilginin ardından, yüzlerce fıstıkçamı fidanını toprakla buluşturan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Hüseyin Öner,öğrencilerin tabiat sevgisinin arttırılması ve çevre bilinci kazanmalarının önemine vurgu yaptı. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Öner, “Yeşili ve mavisiyle Balıkesir’in gözde ilçelerinden olan Burhaniye’mizin orman varlığının artırılması için çalışıyoruz. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Burhaniye bırakılması, çocuklarımıza ve gençlerimize yeşili ve çevreyi koruma bilincini aşılanması için bu tür etkinlikler çok önemli. Hep beraber fidan diktik. Fidanlara can suyu verdik. Etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.