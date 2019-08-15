0553 313 94 23

Burhaniye’de çocuklar ata bindi kümes hayvanlarını sevdi

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde poni atları ilekümes hayvanları büyük ilgi gördü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
Burhaniye’de çocuklar ata bindi kümes hayvanlarını sevdi

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde poni atları ilekümes hayvanları büyük ilgi gördü. Çocuklar atlara binerken, tavus kuşundan tavşana kadar onlarca hayvanı de sevme imkanına kavuştu.


Ören-Akçay yolundaki işletme 6 ay önce açılmasına rağmen çok sayıda ailenin uğrak yeri oldu. İşletmeye gelen aileler kahvaltı ve mangal keyfi yaparken, çocuklar da poni atlara biniyor ve çeşit çeşit kümes hayvanlarını seviyorlar. Tesislere gelen anne babalar çocuklarını eğlendirmenin keyfini yaşadı. Tesisi çok beğendiğini anlatan Fatih Geyhan, “Çocuklarımızla geldik. Çok eğlendik. Çocuklarımız atlara binmeyi çok seviyorlar. Herkese tavsiye ederiz” dedi.


İşletmeyi 6 ay önce açtıklarını anlatan 2 çocuk annesi Peray Arslan ise, “Burayı çocukları düşünerek açtık. Burada çocuklarımızı ata bindiriyoruz. Ayrıca otizmli çocukları da tesisimizde ağırlıyoruz. Şu ana kadar ilgi çok güzel. Beklediğimizin üstünde. İnşallah, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağına inanıyoruz. Sabah kahvaltımız var. Öğlen gene yiyecek içecek servisimiz var. Bunun haricinde akşam da piknik mangal servisimiz bulunmaktadır. Burada at biniciliği ön planda. 5 tane atımız var. Bunlardan üçü poni, diğerleri de İngiliz atları. Onun dışında değişik tür hayvanlarımız var. Brahma tavuklarından tavus kuşlarına ve sülünlere kadar değişik kümes hayvanlarımız var. Özellikle altuni sülünlerimiz çok nadir bulunan hayvanlardır. Herkesi tesislerimize bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    La Liga, rekor transferlerle yeni sezona hazır
    1. La Liga, rekor transferlerle yeni..
    2. Karaman’ın TOKİ konut belirleme kurası..
    3. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    4. Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu..
    5. Ekonomiden sevindiren rakamlar!
    6. Kahvehanedeki silahlı kavgada iki..
    7. Malatya İdmanyurdu’ndan kaleye 2..
    8. 'laik dinozor' müftü olmaya soyundu!..
    9. Muratpaşa’dan ev bütçesine milyonluk..
    10. Yeni Hasankeyf’te sona doğru
    11. Deprem fotoğrafları sergisi 20 yıl..
    12. İdlib'e yoğun hava saldırıları: 10 ölü
    13. AK Parti ilçe ve belde teşkilatlarında..
    14. Giresun Limanı hedef büyüttü
    15. Virajı alamayan araç yoldan çıkarak..
    16. Yunanistan’daki yangın 3 gündür..
    17. Göçükten çıkıp rektörü olduğu..
    18. Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir..
    19. Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulunda..
    20. Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın sözü var
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması