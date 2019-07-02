0553 313 94 23

Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak çekildi

Burhaniye ilçesinde, 4 plaja mavi bayrak verilirken, Ören de mavi bayrak töreni yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:37
Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak çekildi

Burhaniye ilçesinde, 4 plaja mavi bayrak verilirken, Ören de mavi bayrak töreni yapıldı. Ören Meydanında düzenlenen mavi bayrak törenine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, bazı daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve TÜRÇEV temsilcisi Doğan Karataş yaptıkları konuşmalarda mavi bayrağın önemine değindi. Doğan Karataş mavi bayrağı başkan Deveciler’e teslim ederken, bayrak, zabıtalar tarafından plaj girişindeki direğe çekildi. İlçe de turizmin gelişmesini için çalıştıklarını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “ Burhaniye mavi bayrak konusunda ödüllendirildi. Bizde bu gün bu konu ile ilgili törene iştirak ettik. Gururla ve büyük bir sevinçle bu etkinliğe tanıklık ettik. Burhaniye için turizm çok önemli. Mavi bayrak, deniz temizliğinin bir simgesi. Mavi bayrak, bir çok kriter göz önüne alınarak veriliyor. Bunda emeği geçen belediyemizi ve turizm işletmelerimizi kutluyorum. İnşallah,Burhaniye bu mavi bayrak sayısını artırarak turizmde daha iyi yerlere gelecek” dedi. Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da, ”Ören mahallemiz körfezin nadir yerlerinden bir tanesi. Yeşiliyle denizi ile zaten bunu tescilledi. Mavi bayrağımızın olması da Ören adına sevindirici bir şey. Biz mavi bayrağımızın olmasını bundan sonraki yıllarda da fazlasıyla istiyoruz. Gelecek misafirlerimizi Ören’e bekliyoruz” dedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Efrahim Başa ise, “Bizim mahallemizin de Ören ve İskele’de olduğu gibi plajları mevcut. Bizim plajlarımız mavi bayraklı ve temiz. Ama, bunları daha temiz tutmak için akan derelere pislik bırakmamamız lazım. Buraya, hayvan barınakları ve köylerin atık sularının bırakılması çevre kirliliği oluşturacağından daha dikkat edilip plajlarımızı temiz tutmamız lazım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail 294 defa ezanı yasakladı!
    1. Katil İsrail 294 defa ezanı yasakladı!
    2. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı..
    3. Kışın ders çalışıp, yazın koyun..
    4. Kumluca’da öğrencilere tercih..
    5. Avustralya’da bombalı saldırı önlendi
    6. Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip..
    7. Manisa’da 14 bin 780 öğrenci yetenek..
    8. Bursaspor’da Yalçın Koşukavak dönemi
    9. ’Demir Adam’ Ali Bıdı’nın hedefi dünya..
    10. Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
    11. Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş..
    12. Pınar Karşıyaka Triche'yi kadrosuna..
    13. Gaziantep’in ihracatı yüzde 8 arttı
    14. 100 yıl sonra gerçekleşen hayalde..
    15. Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    16. Hacettepe'nin ilk doktorları yarım..
    17. Kursiyerler tarafından yapılan..
    18. Akşemsettin Mahallesi’nde fiziki..
    19. Şahinbeyli sporcu, milli takım yolunda
    20. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    21. Azurit taş takmanın faydaları | Şifa,..
    22. Irak'ta Haşdi Şabi'nin kapatılması..
    23. İran'dan ABD'ye şok tehdit! "İsrail'i..
    24. Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu..
    25. 12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan..
    26. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    27. Göçmenler hakkında ırkçı ve cinsiyetçi..
    28. Atanı da al git Oray! Habertürk’ün..
    29. Torbalı ve Göktepe resmen kardeş
    30. JP Morgan'dan kritik Türkiye açıklaması
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız