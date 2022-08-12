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Gündem Burhaniye Kaymakamlığı itirazları reddetti! 'Zeytinli Rock festivaline izin verilmeyecek'
Gündem

Burhaniye Kaymakamlığı itirazları reddetti! 'Zeytinli Rock festivaline izin verilmeyecek'

Burhaniye Kaymakamlığı, Balıkesir'de 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan alkollü-yatılı Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline yapılan itirazları değerlendirdi. Kaymakamlık tarafından yapılan yeni açıklamada, itirazların reddedildiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 17:13:00 - 2022-08-12 18:27:31
Burhaniye Kaymakamlığı itirazları reddetti! 'Zeytinli Rock festivaline izin verilmeyecek'

 Yeniakit.com.tr 

Milyon Yapım Organizasyon Şirketi'nin Balıkesir Burhaniye'de 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı Zeytinli Rock Festivali’ne kaymakamlık tarafından izin verilmedi. Etkinliğe; "güvenlik ve asayiş" sorunları sebebi ile izin vermeyen Burhaniye Kaymakamlığı hedefe kondu.

İktidar karşıtları hep bir ağızdan, kaymakamlık tarafından alınan kararı siyasallaştırıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "yasakçılıkla" suçladı.

Burhaniye Kaymakamlığı bugün, yapılan itirazlara da cevap vererek kararlılığını sürdürdü.

Kaymakamlık tarafından yapılan yeni açıklamada, iptale yapılan itirazların reddedildiği, etkinliğe izin verilmeyeceği belirtildi.

Kaymakamlık tarafından, yatılı olması planlanan etkinliğe ilişkin dün yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak; kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir.

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