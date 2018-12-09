Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yat yarışları yapıldı





MUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışları sona erdi.

Marmaris Körfezi'nde 20 yat ve 190 sporcunun katılımıyla 2 gün süren yarışların final etabı, sağanak altında gerçekleştirildi.

Sağanak ve rüzgar nedeniyle koy içinde yapılan yarışlarda yelkenciler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Startın hemen ardından büyük bir martı grubunun yarışçılara eşlik etmesi de renkli görüntüler oluşturdu.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, yaptığı açıklamada, yılın son yarışlarını tamamladıklarını belirtti.

Final yarışının ardından, kulüp bahçesinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışlarında sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1: 1- Goblin 3 (Kaan İs), 2- Strekoza (Mikhail Mischenko), 3- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar).

IRC-2: 1- Fifty Fifty (Cenk Tekkaya), 2- Wind Rider (Erol Algül), 3- Kabasakal (Yusuf Erce Demirtaş).

IRC-3: 1- Stormy (Tunca Çalışkan), 2- Armador (Akın Akbalık), 3- Dawn (Mustafa Alp Dilek).

IRC-4: 1- Blue Birt 2 (Mehmet Özdaş), 2- Çakıl (İhsan Kalaycı), 3- Zezo (Zeynep Bengitöz).

Destek Sınıfı: 1- Panormitis (Stamatis Stavras)