Burhan Yaz kimdir? Burhan Yaz tahliye mi edildi?

Meral Akşener ve Sinan Ogan'ın başını çektiği Bahçeli'ye muhalif isimlerin Milliyetçi Hareket Partisi'ni olağanüstü kurultaya götürme girişimi sırasında aldığı kararla gündem olan Ankara 2. İcra Mahkemesi eski hakimi Burhan Yaz'ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, mahkeme heyeti Yaz'ın tutukluluk sürecini ev hapsine çevirdi. Peki Burhan Yaz kimdir?

BURHAN YAZ KİMDİR?

Eksi Hakim Burhan Yaz 2011 yılında Kurul müfettişliğinden Başmüfettişliğe atanmıştı. Başmüfettiş Burhan Yaz, 20 Mart 2014 tarihli kararname ile Ankara'ya düz hâkim olarak atandı. Ankara Adalet Komisyonu da Yaz'ı etkisiz bir görev olan Ankara 2'nci İcra Hâkimliği’nde görevlendirdi. Burhan Yaz’ın ismini ise geçtiğimiz aylarda MHP’de yaşanan “kongre” krizinde duymuştuk.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) MHP'nin şikâyeti üzerine harekete geçmişti. Muhaliflerin başvurusu üzerine 'Kongre yapılmalı' kararı veren Ankara 2. İcra Hâkimliği’ne inceleme başlatıldı. Başlatılan soruşturmada “kongre yapılmalı” kararını veren kişi Hâkim Burhan Yaz’dı. MHP'de olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıkmış, MHP'nin avukatı Yücel Bulut, "Hâkimin kimliği partimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisine dakikalar kala verdiği kararın hangi amaca hizmet ettiği tarafımızca çok iyi bilinmektedir" demişti

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde tartışmalara neden olan Ankara İcra Hâkimi Burhan Yaz, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında Kırşehir'de yakalandı. Hâkim Yaz, akrabalarına ait olduğu belirtilen köy evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.