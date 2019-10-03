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Burhan Kuzu'dan Faruk Çelik cevabı!

Eski Bakan Faruk Çelik'in"50+1 sistemi Türkiye'yi yorar" sözlerine AK Partili eski vekil Burhan Kuzu'dan cevap geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:13
Burhan Kuzu'dan Faruk Çelik cevabı!

AK Parti'li eski bakan Faruk Çelik'in yaptığı "50+1 sistemi Türkiye'yi yorar" açıklamasına Burhan Kuzu, "Ben ömrümü verdim, 50+1 bu sistemin temel taşıdır" diyerek cevap verdi.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve bir dönem bakanlık yapan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçilebilmek için 50+1 sistemi için "Türkiye'yi yorar" açıklamasında bulunmuştu. Çelik, gelen tepkilere daha sonra yaptığı açıklamasında "Bazıları, 'Cumhur İttifakı'nın oy oranı %50'nin altına düştü o nedenle bu öneri geldi' diyor. Neden rahatsız olunuyor birilerine gündoğdu, iyi ya diyorum" diyerek cevap verdi.

 "Ben ömrümü verdim"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlayıcısı olan AK Parti'li eski vekil Burhan Kuzu, sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Çelik'in açıklamalarını eleştirdi. Kuzu, "Ben ömrümü verdim, 50+1 bu sistemin temel taşıdır. Vazgeçilemez." dedi.

Burhan Kuzu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık Sisteminde %50+1 sosyolojik olarak ve temsil açısından çok önemlidir. Bu oy oranı ile seçilen Başkan, yetkilerini çok daha dikkatli kullanır. %40’lık oran sadece Arjantin’de var. Bu orandan dönmek sisteme güveni sarsar. Bu sistem gelecek nesillere en güzel mirasımızdır.
Ben Başkanlık Sistemine ömrümü verdim, 40 yıllık emeğimi hayata geçirdim ve Türkiye’nin geleceğine en önemli katkıyı sundum. Yasama kısmında sıkıntılar olabilir; yeni düzenlemeler ile bunlar çözülür. Sistemin zamana ihtiyacı var. Ama %50+1 bu sistemin temel taşıdır. Vazgeçilemez."

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:13
  1. Burhan Kuzu
  2. Faruk Çelik

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