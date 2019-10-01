Burhan Kuzu'dan elektrik zammı açıklaması!

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yüzde 14.9’luk elektrik zammını "Türkiye, koalisyon dönemlerinde ne zamlar gördü." şeklinde yorumlandı.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, elektrik fiyatlarına gelen yüzde 14,9'luk zamma dikkat çeken bir yorum getirdi.. "Birileri zam haberleri üzerinden bilinçli olarak algı operasyonu yapıyor" diyen Kuzu, "Türkiye, koalisyon dönemlerinde ne zamlar gördü. Elektrik yerine gaz lambası yakan vatandaşlarımız vardı." dedi.

Kuzu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birileri zam haberleri üzerinden bilinçli olarak algı operasyonu yapıyor. Zamdan hiç kimse memnun olmaz. Ancak, ekonomide ciddi bir değişim ve toparlanma içerisindeyiz. Türkiye, koalisyon dönemlerinde ne zamlar gördü. Elektrik yerine gaz lambası yakan vatandaşlarımız vardı."