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Burhan Kuzu'dan elektrik zammı açıklaması!

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

01 Ekim 2019 Salı 10:46
Burhan Kuzu'dan elektrik zammı açıklaması!

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, yüzde 14.9’luk elektrik zammını "Türkiye, koalisyon dönemlerinde ne zamlar gördü." şeklinde yorumlandı.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, elektrik fiyatlarına gelen yüzde 14,9'luk zamma dikkat çeken bir yorum getirdi.. "Birileri zam haberleri üzerinden bilinçli olarak algı operasyonu yapıyor" diyen Kuzu, "Türkiye, koalisyon dönemlerinde ne zamlar gördü. Elektrik yerine gaz lambası yakan vatandaşlarımız vardı." dedi.

Kuzu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birileri zam haberleri üzerinden bilinçli olarak algı operasyonu yapıyor. Zamdan hiç kimse memnun olmaz. Ancak, ekonomide ciddi bir değişim ve toparlanma içerisindeyiz. Türkiye, koalisyon dönemlerinde ne zamlar gördü. Elektrik yerine gaz lambası yakan vatandaşlarımız vardı."

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:46
  1. Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu
  2. Burhan Kuzu
  3. elektrik zam

YORUM YAZ

  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu13 dk önce
    İsyanimiz zamma değil hala anlamadınızmı!!!!!!.
  • Mesut SarpMesut Sarp14 dk önce
    Kuzu cok hakli bu yetmez, elektrige bi aynı zam tekrar kapıda.
  • Dadas 25Dadas 2517 dk önce
    Allah akıl izan versin.Artik dayanacak bir güç kalmadı. Tüm siyasileri sizleri Allaha havale ediyoruz.
  • kiowakiowa17 dk önce
    yahu bir susun be artık, yeter b e, insanlarla dalgamı geçiyrosunuz..sizin yüzüzüden ak parti oy kaybediyor, fosilleşmiş kafaların siyasetten uzaklaşması lazım, hele hele yerli ve milli davasına zarar verenlerin,,seçmen sizin yaşınız da değil burhan kuzu, kuşak farkı var,i sen ve senin gibiler bunu hala anlayamadınız,kavrayamadınız..insanlarla dalga geçer gibi beyin yakıcı sözler ve açıklamalar yapmayıun ve siyaseti ve akpartiyide bırakın artık, sizin devriniz geçiyor,sadece ,elektiriğe 15 ayda yüzde kaç zam geldi biliyormusunuz acaba kuzu burhan..
  • serdarserdar19 dk önce
    dayı sene 2019 olmuş bana hala 1980 lerden bahsediyorsun.Farkında değilsen farket Türkiye zaten koalisyonla yönetiliyor.Dalga geçiyor resmen zamla.Ayıp
  • meyyidmeyyid20 dk önce
    her şey bir yana ben zorunlu elektrik kesintilerini yaşadım.paranla bile elektrik hizmeti verilmiyordu bu ülkede.bu arada ben 80 yaşında değilim 40 yaşındayım.70 li 80 yıllardanda bahsetmiyorum.bu zorunlu kesintilerde 2000 yılında olmuştu.milenyumda yani..
  • Evren GenişEvren Geniş21 dk önce
    Sayın Kuzu, sizin tuzunuz kuru. Ne anlarsınız çile çeken vatandaşın halinden
  • KenanKenan22 dk önce
    4 ay içinde yapılan üçüncü yüzde 15 lik zam! A pardon fiyat düzenlemesi! Bir de şu algı operasyonu safsatası yokmu neyin operasyonu kardeşim bal gibi zam yapıldı o yapılmadımı
  • Edep yahuEdep yahu24 dk önce
    Zamlari masum gosterme..yap calisanlara da yuzde 15 zam ondan sonra konus. Milleti aptal yerine koymayin

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