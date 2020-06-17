Burhan Kuzu’dan dikkat çeken Muhammed Mursi paylaşımı

Mısır'da halkoyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinin birinci yıldönümünde sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı.

Burhan Kuzu da sosyal medya hesabında, ‘sadece Mısır’ın tarihine değil mazlum ve mağdur coğrafyanın kaderine tanıklık etmiş büyük bir liderdi’ diyerek Muhammed Mursi ile ilgili paylaşım yaptı.

İşte o ifadeler:

Mursi, sadece Mısır’ın tarihine değil mazlum ve mağdur coğrafyanın kaderine tanıklık etmiş büyük bir liderdi. Mısırın yalnızca Mısırlılar tarafından yönetilebileceğini egemen güçlere haykıran bir duruş sergiledi. Şehadetinin yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.