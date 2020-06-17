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Gündem

Burhan Kuzu’dan dikkat çeken Muhammed Mursi paylaşımı

TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı - Anayasa Profesörü Burhan Kuzu sosyal medya hesabında, Muhammed Mursi ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:48:00 -
Burhan Kuzu’dan dikkat çeken Muhammed Mursi paylaşımı

Mısır'da halkoyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinin birinci yıldönümünde sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı.

Burhan Kuzu da sosyal medya hesabında, ‘sadece Mısır’ın tarihine değil mazlum ve mağdur coğrafyanın kaderine tanıklık etmiş büyük bir liderdi’ diyerek Muhammed Mursi ile ilgili paylaşım yaptı.

İşte o ifadeler:

Mursi, sadece Mısır’ın tarihine değil mazlum ve mağdur coğrafyanın kaderine tanıklık etmiş büyük bir liderdi. Mısırın yalnızca Mısırlılar tarafından yönetilebileceğini egemen güçlere haykıran bir duruş sergiledi. Şehadetinin yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

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Yorumlar

yalnız

ALLAH CELLE CELALİ FİRAVUNLARIN OLDUĞU YERDE HER ZAMAN BİZE BİR MUSA A.S GİBİ ÖNDER GÖNDERECEKTİR İNŞAALLAH..MISIRLI MAZLUMLARIN AHI YERDE KALMAZ!!ALLAH CC RAHMET EYLESİN..
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