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Burhan Kuzu’dan dikkat çeken derbi paylaşımı! ‘Son yılların en…’

Dün oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. AK Partili Burhan Kuzu 0-0 berabere biten derbi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

29 Eylül 2019 Pazar 10:26
Burhan Kuzu’dan dikkat çeken derbi paylaşımı! ‘Son yılların en…’

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, son yıllarda olduğu gibi yine kötü futboluyla dikkat çekti.

AK Partili Burhan Kuzu Galatasaray ile Fenerbahçe derbisine ilişkin twitter hesabından paylaşım yaptı.

‘Maçın hakkı beraberlikti’ diyen Burhan Kuzu oynanan futbola, ‘Nerede o eski derbiler! Ruh yok, heyecan yok, futbol yok. Son yılların en keyifsiz derbisini izledik’ diyerek sitem etti.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:26
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