Burhan Kuzu'dan çakma tarihçiye cevap!

yeniakit.com.tr AK Parti’nin kurucu üyesi, eski milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Lozan Antlaşması hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sözcü’nün “kaynaksız tarihçisi” Sinan Meydan, Kuzu’nun paylaşımına cevap verdi ve Osmanlı’yı hedef aldı. Bu komik sözlerin ardından Burhan Kuzu, kaybedilen toprakların temelinin Lozan’da atıldığını söyleyerek karşılık verdi.

“Lozan ile topraklarımızın teslim edilmesini onayladık”

Kuzu, Lozan’ın zafer olduğunu savunanlara şu soruyu yöneltti:

“Sözde tarihçilere soruyorum: Batum, Kıbrıs, Musul-Kerkük, Kuzey Suriye ve bize bağlı olan Adalar’ın kaybı zafer midir? Osmanlı borçlarının, boğazlar meselesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanması zafer midir? Lozan ile topraklarımızın teslim edilmesini onayladık.”

Yazılarında kaynak kullanmadan tarihten bahsetmesiyle meşhur olan Sözcü’nün çakma tarihçisi Sinan Meydan, Osmanlı’ya saldırarak Burhan Kuzu’ya şu cevabı verdi:

“Sözde proflara cevap!

Kıbrıs'ı 1878'de Abdülhamit İngiltere'ye verdi. Musul, Kerkük Lozan'da değil Şeyh Sait İsyanı sonrası 1926'da kaybedildi.

Adalar 1912-1914 arası kaybedildi.

Osmanlı borçları yapılandırıldı.

Boğazlar,1936 Montrö ile çözüldü.

Kapitülasyonlar kaldırıldı.”

“Mutlak tahammülsüzsünüz”

Kuzu, Meydan’ın sözlerinin ardından, “Sözde gazeteciye cevap” diyerek şunları yazdı:

“Senin gazeteciliğinin kalitesi yazdığın gazeteden belli. Siz, sizin dışınızdaki görüşlere mutlak tahammülsüzsünüz. O yazdığın hususların ilk temelleri Lozan’da atıldı. İşte orada yapılan yanlışlar daha sonra tüm o yerlerin kaybına sebep oldu. Sözde tarihçi!”