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Siyaset Bahçeli'den Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine olay yorum! Hazine yardımı yapılmalı
Siyaset

Bahçeli'den Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine olay yorum! Hazine yardımı yapılmalı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bahçeli'den Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine olay yorum! Hazine yardımı yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye, CHP'ye ayrılan hazine yardımından, milletvekili sayısı oranında pay verilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kurulacağına yönelik iddialarına ilişkin yöneltilen soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteciler, CHP'den yeni bir siyasi parti kurulacağı ve buna bağlı olarak milletvekilleri ile parti mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin tartışmaları hatırlatarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşünü sordu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kaydetti:

 

CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.

Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.

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