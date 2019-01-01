Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirbaş oldu. Burhan Demirbaş Ayaş belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Burhan Demirbaş kimdir Burhan Demirbaş nereli ve kaç yaşında? Burhan Demirbaş hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Burhan Demirbaş Kimdir?

1951 yılında Ayaş'da doğdu. İlköğretim mezunu.Çiftçilik ve ticaret uğraşarak emekli oldu. 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisinden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 1994-2004 yılları arası Anavatan Partisinden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği , 2004-2009 yılları arasında Ak Partiden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.

2009-2014 yılları arasında Ak Partiden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayaş'dan Ak Parti Ayaş Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek , Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu. 22 Haziran 2017 tarihinde Ayaş Belediye Meclisi toplantısında yapılan oylama ile Ayaş Belediye Başkan Vekilliği görevine 11 Belediye Meclis Üyesinin oyları (oybirliği) ile seçilmiştir.