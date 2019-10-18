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Burhan Bahadır kimdir? Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadıroldu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır atandı. Burhan Bahadır, 2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı emrine atandı. Burhan Bahadır, 2018 yılı Nisan ayında Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak görevine başladı. Peki Burhan Bahadır kimdir? Burhan Bahadır nerelidir? Burhan Bahadır hangi görevlerde bulundu? İşte Burhan Bahadır hayatı ve biyografisi.

18 Ekim 2019 Cuma 08:46
Burhan Bahadır kimdir? Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadıroldu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır atandı. Burhan Bahadır, 2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı emrine atandı. Burhan Bahadır, 2018 yılı Nisan ayında Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak görevine başladı. Peki Burhan Bahadır kimdir? Burhan Bahadır nerelidir? Burhan Bahadır hangi görevlerde bulundu? İşte Burhan Bahadır hayatı ve biyografisi.

Burhan Bahadır kimdir?

1979 yılında Bingöl'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002 yılında  9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 2003 yılında MKE Enstitüsü Yemas Yemekçilik Ltd.Şti'de kalite kontrol sorumluluğu görevini ve HACCP, ISO belgelendirme çalışmalarını yürüttü. 

Aynı yıl Bingöl Belediyesi bünyesinde işe girerek Halk Ekmek Fabrikasında yönetici olarak çalıştı.  2004 yılında Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde Gıda Mühendisi olarak göreve başladı.

2013 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde yüksek lisansını tamamladı.  2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı emrine atandı. 

2016 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde Doktora programına halen devam etmekte olup  iyi derecede İngilizce bilmektedir.  2018 yılı Nisan ayında Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak görevine başlayan İl Bahadır, İl Tarım ve Orman Müdürü olarak kamu hizmetine devam etmekteydi.

Resmi Gazete atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle oldu:

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı. 

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı. 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:46
  1. Karabük
  2. Zonguldak
  3. Siirt
  4. Muş
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Kastamonu
  8. Bolu
  9. Burhan Bahadır kimdir?
  10. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadıroldu!

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