Burdur’un yeni Valisi Arslantaş göreve başladı

Son valiler kararnamesiyle Erzincan Valiliği görevinden Burdur Valiliği görevine atanan Ali Arslantaş görevine başladı.

Bu sabah makam aracı ile Valilik binasına gelen Vali Ali Aslantaş’ın talepleri doğrultusunda karşılama yapılmadı. Makam aracından inen Burdur Valisi Ali Arslantaş, ilkokul öğrencileri çiçek takdim ettikten sonra Valilik birim müdürleri ve vali yardımcıları tarafından karşılandı. Makam odasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Arslantaş ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

İstişare içinde Burdur’daki devam eden yatırımları yapılması gereken işleri planlayarak yürüteceklerini açıklayan Arslantaş, "Bu süre içinde bizi çok fazla konuşurken görmeyeceksiniz. İşlerin başında olacağım, sizleri bu işlerin başında karşılayacağız. Burdurlularla hem alın teri hem de akıl teri dökerek işleri yürütme gayreti içinde olacağız. Yöneticilik çözüm bulma sanatıdır. Mazeret bulma yeri değildir. Kırk mazeret bir marifetin yerine tutmaz, İş yapmak istemiyorsanız bir mazeret bulursunuz. İş yapmak istiyorsanız bir yolunu bulursunuz. Çalıştığımız süre içinde Kadınlar, Engelliler ve çocuklar, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler bizden pozitif ayrımcılık görecek. Tüm Burdurlu hemşerilerime saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.