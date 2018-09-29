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Burdur'dan belgesel tadında görüntüler! Fotokapanla çekildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü'nce yapılan 45 günlük fotokapan çekimlerinde, kurt ve domuz sürüleri, vaşak, tilki ve tavşan gibi birçok yabani hayvan görüntülendi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:53
Burdur'dan belgesel tadında görüntüler! Fotokapanla çekildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün de desteğiyle, Burdur'un yaban hayatını üzerine bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında Burdur'un dağlık ve ormanlık arazilerinde kurulan fotokapan cihazlarıyla bugüne kadar çok sayıda içinde vaşak, karakulak, kurt, yaban domuzu, tilki, çakal, kaya sansarı, porsuk ve tavşan gibi yaban hayvanlarına ait görüntüler elde edildi.

Yine bu kapsamda bölgede kurulu iki fotokapan cihazıyla 45 günlük sürede 50'ye yakın çeşitli yaban hayvanları görüntülendi. Bu görüntülerde çok defa kurt sürüleri, vaşaklar, yaban domuzu sürüsü, tilki ve tavşan bulunuyor.

Karla kaplı olduğu da görülen arazide zor kış şartları altında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarının belgesel tadındaki görüntülerinde, bazen birbirleriyle oynadıkları da görülüyor. Bazı yaban hayvanları ise kendilerini görüntüleyen fotokapan cihazlarına dikkat kesiliyor. Görüntülerde, bir kurdun ise bir bacağından yaralı olduğu ve sekerek ailesindeki diğer bireyleri takip etmeye çalıştığı yer alıyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:53
  1. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü
  2. Burdur Şube Müdürlüğü
  3. Fotokapan
  4. Vahşi yaşam görüntüleri
  5. Kurt
  6. Yaban domuzu
  7. Vaşak
  8. Tilki
  9. Tavşan

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