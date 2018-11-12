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Burdur'daki FETÖ davasında ceza yağdı

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "mütevelli heyeti çatı yapılanması"na yönelik haklarında dava açılan 7 sanığın 6'sına hapis cezası verildiği öğrenildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:12
Burdur'daki FETÖ davasında ceza yağdı

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu 7 sanık ve yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Fedai Y, Halil Y. ve Nuri A'yı 10 yıl 7 ay 15'er gün, Süleyman A'yı 10 yıl, Mustafa İ'yi 8 yıl 16 ay 15 gün, Yalçın K'yi 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Sanık Memiş M'nin dosyası ise mazeretli olan avukatının duruşmaya katılamamasından dolayı ayrılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dava soruşturma kapsamında 18 sanıklı olarak açılmış, yargılama sürecinde bazı sanıkların dosyaları çatı davasından ayrılarak yargılamaya 7 tutuklu sanıkla devam edilmişti.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:12
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