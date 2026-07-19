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Yerel Burdur'da yürekleri ağza getiren alevler! Ekipler adeta zamanla yarıştı!
Yerel

Burdur'da yürekleri ağza getiren alevler! Ekipler adeta zamanla yarıştı!

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Burdur'da yürekleri ağza getiren alevler! Ekipler adeta zamanla yarıştı!

Burdur'un Kışla Mahallesi Selendi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan arazi yangını, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılma eğilimi göstererek bölgede büyük paniğe yol açtı. İhbar hattına gelen bildirimlerin ardından olay yerine sevk edilen ekipler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için canla başla mücadele etti.

Burdur'da çıkan arazi yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kışla Mahallesi Selendi mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan arazi yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personelle müdahale eden ekipler, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 20 dekarlık alan yanarak zarar görürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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