  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burdur'da otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 21:46:27 -
Burdur'da otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURDUR (AA) - Burdur'da park halindeki otomobile çarpan araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dilek Uğurbaş (35) yönetimindeki 15 AR 530 plakalı otomobil, Kışla Caddesi'nde park halindeki 15 AYY 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aracında sıkışan Uğurbaş, itfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışması sonrası kurtarıldı.

Uğurbaş, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı