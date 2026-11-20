Burdur’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Burdur’da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü, meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mukadder Çiftçi (71) idaresindeki 06 AAK 735 plakalı otomobil Burdur-Fethiye kara yolu Çallıca köyünde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Çiftçi kurtarılamadı.