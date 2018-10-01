THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Burdur'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Çeltikçi ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:30
Burdur'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Recep Serttaş (22) idaresindeki motosiklet, Antalya-Burdur karayolu Tekke Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Serttaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Serttaş'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada ölüm haberini alan yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Genç motosikletçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan Serttaş'ın bir yıl önce sosyal medya hesabından "motorcu dostu bariyer istiyoruz" adlı kampanyaya destek vermek için bariyere çarpan bir motosiklet kazası fotoğrafıyla "Ölmek istemiyorum" notunu paylaştığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 08:30
  1. Burdur
  2. Antalya
  3. burdur
  4. kaza
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NASA’dan korkutan açıklama!
    1. NASA’dan korkutan açıklama!
    2. Yargıtay’dan çok önemli karar… O..
    3. Bakan Bekir Pakdemirli'nin eşinden..
    4. PKK'nın yaşadıkları korku telsizde!..
    5. Meclis işbaşı yapıyor
    6. Kış öncesi BOTAŞ doğalgaza zam yaptı!
    7. Binmek 40 inmek 20! Metrobüs'te izdiham
    8. Kaza yapan araca yardım için duranlara..
    9. Siyonistler bu kez de drone ile..
    10. Kanada ile ABD NAFTA’ta anlaştı!
    11. İran ordusu Kuzey Irak'ı vurdu
    12. Adana'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    13. Erdoğan'dan 2024 yorumu! "Masraftan..
    14. Manisa'da düğün yemeğinden zehirlenme..
    15. Erdoğan: 25 Ekim'de Türkiye'ye..
    16. İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi
    17. Şanlıurfa'da geri manevra yaptığı..
    18. TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    20. Adana’da sokak ortasında bıçaklanan..
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!