  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burdur'da krom madeni ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:06:53 -
Burdur'da krom madeni ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki krom madeni ocağından kablo çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Amirliği ekiplerince, Akçaköy sınırları içinde faaliyet gösteren krom madeni ocağından 210 bin lira değerinde kablo çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucu hırsızlıkta kullanılan araç tespit edilerek takibe alındı. Çalınan kabloların Denizli'de satıldığını belirleyen ekipler, malzemeleri satan N.D, E.A. ve H.K. ile satın alan M.S. ve N.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü Yeşilova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, kabloları satın alanlardan M.S. adli kontrol şartıyla, N.S. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı