0553 313 94 23

Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi

Burdur merkez Kocapınar köyünde açılmak istenen mermer ocağına köylüler tepki gösterdi. İş makinelerinin önünü kesen köylüler, ocağın açılmasını istemediklerini söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi

Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyü Hasantepe mevkiinde açılmak istenen mermer ocağına tepki gösteren köylüler, protesto gösterisi yaptı.

Köye yaklaşık 1 kilometre mesafadeki mermer ocağına yürüyen kadınlı erkekli grup, iş makinelerini durdurdu. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda köylüler iş makineleri ve jeneratörün mermer ocağının açılacağı alandan indirilmesini istedi.

Köylülerden Ali Çağan, "Yıllardır yaşadığımız topraklarımız mermer ocakları tarafından talan ediliyor. Sayıları her geçen gün artıyor. Tarım alanları, meyve, sebze özellikle insan hayatı tehlike altında. Bütün köylüler karşı çıkıyor ama şirket yasal izni olduğunu söyleyip, ocağı açmak istiyor" dedi. Veli Dayağaç da "Burası köyün göbeği. Tozu toprağı köyün üzerine gelecek. Köylünün hayvanını otlattığı yer. Geçim kaynağı olan yer. Köylü perişan olacak. Hayvanlarımızı otlattığımız tek yer burası. Nefes alacak yerimiz kalmadı, oksijenimiz kalmadı. Köyü mü bırakıp gidelim? Bu yaştan sonra nereye gideceğiz? İstemiyoruz" diye konuştu. Köyün dört bir yanının mermer ocağıyla çevrildiğini söyleyen Ahmet Kılıç ise "Her taraf toz toprak, moloz. Verim alamıyoruz. Köyümüz bu konuda çok sıkıntılı, mağduriyetimizi gören yok. Topraklarımız çorak oldu" dedi.

Vali yardımcısından söz alıp, dağıldılar

Köylüler, Muhtar Ramazan Dal'ın Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu'ndan iş makinesinin çalışmayacağı ve pazartesi günü Vali Hasan Şıldak ile görüşeceklerine dair söz alması üzerine dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:37
  1. Burdur
  2. Kocapınar köyü
  3. Mermer ocağı
  4. protesto gösterisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile yolculuk yaptı
    1. Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile..
    2. Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a..
    3. İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek..
    4. Hesarek Kayak Festivali renkli..
    5. Antalya Büyükşehir Belediyesi..
    6. "Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"
    7. "Gerede suyu birkaç güne başkentte"
    8. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu : 2..
    9. "Bazıları ittifakı açıklayamıyor"
    10. "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli
    11. AK Parti’li Dağ, Başkan adayı..
    12. İsrail askerleri 3 Filistinliyi..
    13. Evsiz ve yardıma muhtaçlara yönelik..
    14. Ordu'da ev yangını
    15. Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final..
    16. Uysal pazar esnafını ziyaret etti
    17. Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi
    18. Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi,..
    19. 15 dakikada sokaklar göle döndü
    20. Tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi..
    21. Başkan Ertürk’ten pazaryeri ve esnaf..
    22. AK Parti'nin Edirne adayı, projelerini..
    23. Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına 5..
    24. Altındağ’ın Cumhur İttifakı adayından..
    25. Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, trafik..
    26. Hastane yöneticisinin 2 hemşireyi..
    27. Yalova’da zincirleme kazada 'tabelalar..
    28. Bim aktüel 26 Şubat 2019 indirim..
    29. "İl ticaret müdürleri artık daha aktif..
    30. Şehzadeler Belediyesinden 2 bin adet..
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu