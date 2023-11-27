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Yerel Burdur'da kayıp avcı aranıyor
Yerel

Burdur'da kayıp avcı aranıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-27 11:37:00 -
Burdur'da kayıp avcı aranıyor

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde dün sabah çıktığı avda kaybolan Ramazan Çetin'in (48) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Antalya'dan dün sabah Karamanlı ilçesine bağlı Eşeler Yaylası Harımlı mevkisine avlanmaya gelenlerden biri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşı Ramazan Çetin'e ulaşamadığı ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, orman muhafaza ve Karamanlı Belediyesi arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Isparta ve Denizli AFAD ekiplerinin yanı sıra UMKE, Burdur MEB AKUB, Burdur İHH, Denizli AKUT ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kızılay da arama çalışmalarına katılan ekiplere destek için bölgeye mobil aşevi gönderdi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmaları sabaha karşı durduruldu. Sabah saatlerinde tekrar bölgeye giden ekipler arama çalışmalarını sürdürdü. Şu ana kadar kayıp avcıdan herhangi bir iz bulunamadığı öğrenildi. (DHA)

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