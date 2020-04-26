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Aktüel

Burdur’da karantina altındaki köyde hayat normale dönüyor

Burdur merkeze bağlı İlyas köyünde 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile uygulanmakta olan karantina tedbiri bu gece itibarıyla kaldırılıyor.

2020-04-26 22:24:20 -
Burdur’da karantina altındaki köyde hayat normale dönüyor

Burdur merkeze bağlı İlyas köyünde 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile uygulanmakta olan karantina tedbiri bu gece itibarıyla kaldırılıyor.



Burdur’un 406 nüfuslu İlyas köyünde bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 13 Nisan tarihinde karantina tedbiri alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy girişini kapatıp, İlyas köyündeki vatandaşların 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması uyarıları yapılmıştı. Köyde yeni vaka çıkmaması ve temaslı kişilerin sağlık kontrollerinde bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine bu gece saat saat 24.00’dan itibaren karantinanın sona ereceği bildirildi.

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